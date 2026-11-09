Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 12:28 Uhr 2,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'076 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,33 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 825'494 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 9,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Mit Abgaben von 26,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Deutsche Bank gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.84 Mrd. EUR – ein Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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