Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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09.10.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 30,02 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 30,02 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 24'989 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141'601 Deutsche Bank-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 26,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,32 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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