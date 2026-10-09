Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 30,13 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'079 Punkten notiert. Bei 30,22 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 730'805 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 18,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,95 Prozent.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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