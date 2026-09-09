Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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09.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 35,19 EUR nach.
Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 35,19 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'884 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 35,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 187'731 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 35,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 32,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.30 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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