Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’889 -1.2%  SPI 19’621 -1.2%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’644 -1.4%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 6’302 -1.7%  Gold 4’399 1.0%  Bitcoin 63’942 0.8%  Dollar 0.8092 0.0%  Öl 100.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
Suche...
ETF Sparplan

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minusbereich

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 35,19 EUR nach.

Deutsche Bank
33.18 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 35,19 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'884 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 35,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 187'731 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 35,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 32,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.30 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie unbeeindruckt: Finanzinstitut erzielt Vergleich - Millionen-Klage vom Tisch

Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Deutsche Bank-Aktie

Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2779 18.06.2027 157879022
Long 12.3529 18.12.2026 156739251
Long 21.0249 18.06.2027 157879024
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9965 11.80 158678814
Long 7.569 10.73 159437028
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 8.9525 7.51 158678806
Short 14.3549 3.42 157784314
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.17 147103158
Long 8 -11.60 153821608
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten