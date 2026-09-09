Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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09.09.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Mittwochnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 34,86 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 34,86 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'582 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 34,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,24 EUR. Zuletzt wechselten 2'858'153 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 2,83 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Deutsche Bank gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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