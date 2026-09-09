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09.09.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Abschlägen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 34,89 EUR.

Deutsche Bank
33.18 CHF -1.25%
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Die Deutsche Bank-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 34,89 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'669 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 34,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1'353'074 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16.30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 21.0249 18.06.2027 157879024
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.569 10.73 159437028
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 8.9525 7.51 158678806
Short 14.3549 3.42 157784314
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