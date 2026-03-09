Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

09.03.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Minus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 26,22 EUR ab.

Deutsche Bank
23.61 CHF -2.27%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 26,22 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 23'221 Punkten steht. Bei 25,86 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2'928'986 Stück.

Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 34,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,69 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 16,58 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 36,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Deutsche Bank liess sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,84 Prozent auf 14.48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
mehr Analysen
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.