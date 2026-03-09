Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.03.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 26,22 EUR ab.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 26,22 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 23'221 Punkten steht. Bei 25,86 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2'928'986 Stück.
Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 34,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,69 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 16,58 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 36,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Deutsche Bank liess sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,84 Prozent auf 14.48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Deutsche Bank-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Montagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!Schnell Plätze sichern!
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisschock: SMI & DAX mit deutlichem Rückgang -- Asiens Börsen schliesslich unter starkem Druck
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergreifen am Montag die Flucht. Die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.