Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 31,67 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'912 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 324'319 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 34,26 EUR markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,20 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 90,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Deutsche Bank gewährte am 29.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.48 Mrd. EUR – eine Minderung von -0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.60 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,38 EUR je Aktie.

