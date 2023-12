Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Das Papier von Deutsche Bank legte um 04:28 Uhr zu und stieg im Xetra-Handel um 2,2 Prozent auf 11,82 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 16'747 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 11,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,57 EUR. Zuletzt stieg das Xetra-Volumen auf 6'151'229 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,60 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,77 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7'100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6'918,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

