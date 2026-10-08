Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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08.10.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 29,37 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,6 Prozent auf 29,37 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 24'858 Punkten liegt. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,28 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 340'882 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 18,08 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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