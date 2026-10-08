Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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08.10.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 29,41 EUR nach.
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 29,41 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 24'881 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 29,28 EUR. Bei 29,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'039'433 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 21,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,01 Prozent.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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