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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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08.09.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag tiefer

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 35,30 EUR.

Deutsche Bank
32.95 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 35,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'959 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 35,30 EUR. Mit einem Wert von 35,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 142'709 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 35,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 32,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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