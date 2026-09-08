Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 35,66 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'931 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 35,85 EUR. Bei 35,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1'783'109 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 33,21 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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