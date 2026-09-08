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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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08.09.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag billiger

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 35,29 EUR.

Deutsche Bank
33.37 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 35,29 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'929 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 34,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,38 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 881'230 Aktien.

Am 04.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 1,23 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 32,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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