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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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07.10.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 29,86 EUR.

Deutsche Bank
27.42 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 4,9 Prozent auf 29,86 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'054 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,63 EUR ab. Bei 31,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3'364'181 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,32 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 64.7495 18.12.2026 156739251
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3314 10.84 156741191
Long 10.2337 6.85 157533406
Long 20.9945 1.75 160632536
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.7131 17.51 160187808
Short 8.8823 7.85 160632553
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -15.45 147103158
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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