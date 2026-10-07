Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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07.10.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 30,45 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 30,45 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'153 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,36 EUR. Bei 31,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'236'489 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 15,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 21,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 1,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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