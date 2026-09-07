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07.09.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit Kursverlusten

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 35,42 EUR ab.

Deutsche Bank
33.37 CHF -0.24%
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Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 35,42 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'035 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 35,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,50 EUR. Zuletzt wechselten 183'688 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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