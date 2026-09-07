Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 35,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'984 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 35,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'305'651 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 35,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 48,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Deutsche Bank veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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