Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.09.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 35,45 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 35,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'984 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 35,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'305'651 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 35,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 48,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Deutsche Bank veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingebracht
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
14:04
|Deutsche Bank erzielt Vergleich mit Ex-Manager (Spiegel Online)
|
14:01
|Deutsche Bank settles €152mn lawsuit with former executive (Financial Times)
|
14:00
|Deutsche Bank legt Rechtsstreit mit Ex-Mitarbeiter bei (Dow Jones)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
05.09.26
|Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.