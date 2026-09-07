Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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07.09.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Deutsche Bank hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,55 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 35,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'973 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 35,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 35,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 726'846 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Am 04.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 33,01 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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