Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Xetra-Sitzung 0,1 Prozent auf 9,58 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 15'760 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,54 EUR. Im Xetra-Handel wechselten bis jetzt 2'523'448 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 32,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.07.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7'409,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6'650,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

