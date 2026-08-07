Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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07.08.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag stabil
Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 32,75 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'247 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,63 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 32,83 EUR. Zuletzt wechselten 388'583 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 34,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 4,63 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 27,27 Prozent wieder erreichen.
Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. EUR gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,32 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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