Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 32,97 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'371'579 Deutsche Bank-Aktien.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,26 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 3,93 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 38,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. EUR – ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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