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07.08.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag fester

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,11 EUR.

Deutsche Bank
31.06 CHF 0.18%
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Um 12:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 33,11 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'337 Punkten tendiert. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,12 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'150'774 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,47 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 39,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,32 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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