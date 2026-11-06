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06.11.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 32,08 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,6 Prozent auf 32,08 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'893 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 31,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,10 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 417'494 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Mit einem Zuwachs von 11,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 25,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Deutsche Bank liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,91 EUR je Aktie generiert. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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