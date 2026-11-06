Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 31,79 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'743 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 31,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'367'671 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 12,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,91 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15.84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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