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06.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag schwächer
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 31,70 EUR abwärts.
Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 31,70 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'710 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,10 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'488'277 Stück gehandelt.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 13,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 28.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,91 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.84 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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