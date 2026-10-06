Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag gefragt

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 31,32 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'398 Punkten notiert. Bei 31,45 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,30 EUR. Bisher wurden heute 154'283 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 14,47 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15.03 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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