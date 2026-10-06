Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag behauptet

Bei der Deutsche Bank-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,29 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'453 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,66 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,21 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'448'164 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 31,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,32 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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