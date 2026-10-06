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06.10.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Deutsche Bank
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Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 31,51 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'438 Punkten liegt. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,66 EUR zu. Bei 31,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 964'861 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,78 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 32,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2025 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Deutsche Bank gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.30 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,32 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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