Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 31,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'271 Punkten steht. Bei 31,05 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 30,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 201'797 Stück.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 30,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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