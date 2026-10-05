Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag stärker

Das Papier von Deutsche Bank legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 31,37 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'272 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 31,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'655'585 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 14,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 31,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,33 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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