Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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05.10.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 31,05 EUR.
Das Papier von Deutsche Bank legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 31,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'209 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 31,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 30,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 832'463 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,44 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 30,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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