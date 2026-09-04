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04.09.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Vormittag

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 35,30 EUR.

Deutsche Bank
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Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 35,30 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'001 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 35,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 199'956 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Deutsche Bank gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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