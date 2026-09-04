Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Plus

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 35,59 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'111 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,72 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,57 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'711'353 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 35,72 EUR erreichte der Titel am 04.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 0,37 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 33,09 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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