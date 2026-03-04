Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 28,64 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'191 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,71 EUR zu. Bei 27,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3'579'956 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,64 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 72,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Deutsche Bank gewährte am 29.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 14.48 Mrd. EUR, gegenüber 14.60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,84 Prozent präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

