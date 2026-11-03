Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag im Minus

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 30,17 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'760 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204'715 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 21,05 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Deutsche Bank veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 15.84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.11 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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