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03.11.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag im Minus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag im Minus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 30,17 EUR nach.

Deutsche Bank
27.30 CHF -2.82%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 30,17 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'760 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204'715 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 21,05 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Deutsche Bank veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 15.84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.11 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 10.5561 18.06.2027 160549057
Long 36.6686 18.12.2026 160549055
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.583 11.93 156741191
Long 10.5561 6.02 162231407
Long 15.8342 2.76 161317884
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.3575 15.51 160187808
Short 7.9171 9.65 161756888
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -34.73 154715854
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In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’751.38 03.11.2026 09:19:40
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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