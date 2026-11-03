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03.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 30,62 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,62 EUR an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'824 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,69 EUR. Bei 30,05 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,12 EUR. Bisher wurden heute 752'301 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 22,22 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 15.84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.11 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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