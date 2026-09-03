Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Um 09:28 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 34,92 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'871 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 35,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193'569 Deutsche Bank-Aktien.

Am 02.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,38 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16.30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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