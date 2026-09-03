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03.09.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 35,47 EUR.

Deutsche Bank
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Um 16:28 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 35,47 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'931 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,55 EUR an. Bei 34,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2'594'891 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,55 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 0,23 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Abschläge von 32,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2025 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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