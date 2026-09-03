Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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03.09.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,04 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 35,04 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'797 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 35,22 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 993'299 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 35,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,97 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 32,03 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,33 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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