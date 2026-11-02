Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 30,59 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'006 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'694'079 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,18 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.11 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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