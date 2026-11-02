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02.11.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 30,37 EUR.

Deutsche Bank
28.09 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 30,37 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'891 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 891'646 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 15,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,57 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Am 28.10.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.84 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.11 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2656 17.09.2027 161030059
Long 10.7308 18.06.2027 160549057
Long 159.1362 18.12.2026 156739251
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4202 10.34 161029986
Long 11.0714 5.85 162231407
Long 17.0122 2.58 161317884
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.2841 15.72 160187808
Short 10.8984 6.20 160632553
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.57 147103158
Long 8 -13.12 153821608
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’739.82 02.11.2026 13:57:38
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.65 S05FBU
Long 13’253.37 8.98 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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