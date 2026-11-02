Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 30,37 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'891 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 891'646 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 15,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,57 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Am 28.10.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.84 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.11 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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