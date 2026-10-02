Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 30,86 EUR nach.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 30,86 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'036 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 30,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 173'662 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 35,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 16,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,83 Prozent.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,34 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Analysten sehen für Deutsche Bank-Aktie Luft nach oben
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)