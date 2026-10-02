Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 30,56 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'116 Punkten steht. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'219'765 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,34 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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