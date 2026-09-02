Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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02.09.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag im Plus
Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 34,73 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,73 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'879 Punkten notiert. Bei 35,38 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'444'132 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 1,86 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 45,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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