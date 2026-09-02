Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittag

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 34,63 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'766 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 35,38 EUR. Mit einem Wert von 35,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'299'917 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 35,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 31,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15.03 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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