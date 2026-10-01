Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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01.10.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Donnerstagvormittag nach
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 31,34 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 31,34 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'066 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,39 EUR. Zuletzt wechselten 298'485 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 24,01 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.30 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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