Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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01.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 34,46 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,46 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'155 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 394'139 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,03 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 30,89 Prozent sinken.
Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2025 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. EUR gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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