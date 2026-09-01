Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 34,46 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'973 Punkten notiert. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,65 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 34,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'474'768 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,03 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 30,88 Prozent wieder erreichen.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.30 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,33 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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