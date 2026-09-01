Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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01.09.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Dienstagmittag ausgebremst
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 33,78 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 33,78 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'986 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 33,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,60 EUR. Bisher wurden heute 1'303'151 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 35,03 EUR. Gewinne von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,50 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.
Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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