Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Dienstagmittag ausgebremst

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 33,78 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'986 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 33,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,60 EUR. Bisher wurden heute 1'303'151 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 35,03 EUR. Gewinne von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,50 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Deutsche Bank-Aktie im Plus: Start des Aktienrückkaufs für 25. August terminiert